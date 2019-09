Cernobbio, primo esame per nuovo governo

Superata la crisi il primo palco per il nuovo governo è Cernobbio, l'annuale Forum ospitato a Villa d'Este che si tiene nel fine settimana (6-8 settembre) e che riunisce sul lago di Como il gotha della finanza e dell'economia. L'agenda subisce però più di qualche aggiustamento con le defezioni all'ultimo del premier, Giuseppe Conte (previsto in una prima bozza) e di Paolo Gentiloni chiamato alla Commissione europea. Tra i temi sotto la lente quello delle infrastrutture con l'intervento domenica del neo ministro, Paola De Micheli.

Missione e ambizione della 45/ma edizione è quella di offrire alla classe dirigente internazionale ed italiana, dopo la pausa estiva, un'occasione di spunto sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le imprese e per i Paesi. Una tre giorni, quella organizzata dal Think Tanks 'The European House - Ambrosetti', che come è consuetudine mette al centro del dibattito le sfide globali (tra i protagonisti l'ex capo della Cia David Petraeus) con un approfondimento sull'Europa e un focus sugli Stati Uniti (che prevede l'intervento dell'ex segretario di Stato Hillary Clinton), entrambi il sabato. In avvio di giornata il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il clou dell'apertura, il venerdì, è il collegamento con l'astronauta Luca Parmitano dalla Stazione Spaziale Internazionale preceduto da un'analisi del quadro economico con alcuni dei principali economisti al mondo. La chiusura domenica sull'Italia con il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, un focus sulle regioni con i presidenti di Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Campania. E tra i ministri che hanno confermato la propria presenza, oltre alla De Micheli, il neo responsabile all'Istruzione, Lorenzo Fioramonti.

Ospiti del Forum oltre agli ex premier Enrico Letta, Mario Monti, Romano Prodi, anche l'ex ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanese e, ritornato nelle vesti del professore universitario, l'ex responsabile dell'Economia, Giovanni Tria. Diversi gli esponenti politici europei a partire da Geert Wilders (leader del partito olandese Pvv), a Alexis Tsipras fino al ministro dell'Economia e delle Finanze della Francia, Bruno Le Maire, al presidente dell'Eurogruppo e ministro delle Finanze del Portogallo, Mario Centeno, al vice ministro delle Finanze tedesco Jörg Kukies e al vice presidente della Banca Centrale Europea, Luis de Guindos. Tra i temi anche la Brexit con il ministro del Regno Unito per l'uscita dall'Unione Europea, Steve Barclay