Borsa: Milano resta positiva (+0,4%)

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Resta in positivo la Borsa di Milano (+0,4%) dopo il giuramento del nuovo governo Conte al Quirinale.

Scende a 149 punti base lo spread Btp-Bund, favorendo le banche, che però vanno in ordine sparso: sono in rialzo Unicredit (+0,8%), Ubi (+0,6%), Intesa (+0,2%), mentre perdono Banco Bpm e Bper (-0,24%).

In testa al listino principale c'è Stm (+3,7%), sulla scia dei guadagni dei tecnologici prima in Asia, poi in tutta Europa.

Guadagna anche Fca (+2,4%), per cui ieri è stato annunciato un miliardo di investimento nello stabilimento di Pomigliano, insieme a Cnh (+1,2%) e Ferrari (+0,9%), con le notizie di nuovi negoziati sui dazi Usa-Cina. Bene Pirelli (+1,4%), Juve (+0,8%) e Tim (+0,5%).

Per il comparto energia guadagna Eni (+0,4%), con il petrolio in calo (wti -0,6%), mentre è in difficoltà Enel (-1,1%).