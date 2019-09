Borsa: Milano in crescita (+0,5%)

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Piazza Affari è in crescita (+0,5%) dopo il giuramento del nuovo governo, che ha lasciato il Quirinale, al termine della cerimonia, per trasferirsi a Palazzo Chigi per l'insediamento del premier, Giuseppe Conte.

In cima al Ftse Mib resta Stm (+3,9%), che gode del beneficio dei tecnologici prima sui mercati asiatici, poi in tutta Europa.

Con le prospettive di dialogo tra Usa e Cina sui dazi guadagnano Fca (+2,4%), per cui ieri è stato annunciato un miliardo di investimento nello stabilimento di Pomigliano, Cnh (+1%) e Pininfarina (+5,6%), che ha firmato il treno delle meraviglie in Svizzera, il Goldenpass Express, che circolerà dal 13 dicembre 2020 tra tre principali attrazioni turistiche. Tra i titoli in positivo, fuori dal listino principale c'è anche Giglio (+3,7%), dopo un accordo con l'azienda di design Kartell.

Banche in ordine sparso, nonostante lo spread a 148 punti: in rialzo Unicredit (+0,9%), Ubi (+0,8%) e Intesa (+0,3%), in calo Bper (-0,6%)e Mps (-1,4%) e piatto Banco Bpm (-0,05%).