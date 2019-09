Borsa: bene Milano (+0,5%)

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Resta positiva la Borsa di Milano (+0,5%), dopo l'insediamento del governo, che si è riunito nel primo Consiglio dei ministri, e l'indicazione di Paolo Gentiloni nella nuova Commissione Ue.

Con lo spread Btp-Bund verso 151 punti base sono positive le banche, con guadagni per Unicredit (+1,5%), Ubi (+1,4%) e Intesa (+0,6%), mentre perde Mps (-1,5%). In cima al listino restano Stm (+4%), in rialzo come i tecnologici in tutta Europa, e Fca (+2,4%), con le auto in crescita in tutto il Vecchio continente, sull'ottimismo delle prospettive di dialogo tra Usa e Cina per i dazi, che spinge in salita i future Usa in vista dell'apertura di Wall Street e degli altri mercati Usa, dove sono attesi nel primo pomeriggio dati sull'occupazione e sull'industria.

In positivo Pininfarina (+4,89%), dopo un stop per eccesso di rialzo, che ha firmato il treno delle meraviglie in Svizzera, il Goldenpass Express. Fuori dal listino principale sale anche Giglio (+4%), dopo un accordo con l'azienda di design Kartell.