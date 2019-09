Mediaset: Vivendi, assemblea illegale

(ANSA) - MILANO, 4 SET - All'assemblea di Mediaset sulla fusione con le attività spagnole per far nascere la holding olandese MediaforEurope è presente a inizio lavori il 62,5% del capitale, una quota che 'blinda' il voto a favore della Fininvest di Silvio Berlusconi contro Vivendi di Vincent Bollorè.

"E' una decisione che non condividiamo ma che ottemperiamo", dice il presidente Fedele Confalonieri, a proposito della decisione del Tribunale di Milano di ammettere Vivendi con il 9,9% dei diritti di voto. Il Cda del gruppo televisivo ha invece confermato il no a partecipare all'assemblea col proprio 19,9% a Simon, la fiduciaria cui i francesi, soci anche di Telecom, hanno dovuto girare la quota eccedente il 10% in base alla legge Gasparri. "L'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset che si tiene oggi è illegale perché il suo consiglio di amministrazione ha impedito a Simon Fiduciaria di votare, basandosi su un'interpretazione della legge italiana sui media che è contraria ai trattati Ue", ha tuonato Vivendi.