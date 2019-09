Borsa:Asia in ordine sparso,Tokyo +0,02%

(ANSA) - MILANO, 3 SET - Borse orientali in ordine sparso in vista del Beige Book della Fed di domani sera (ore 20). Con gli alti e bassi sulla guerra dei dazi tra Cina e Usa, i disordini a Hong Kong e l'incertezza sulla Brexit, che ha spinto la sterlina per la prima volta sotto 1,2 dollari, gli investitori hanno preferito giocare in difesa, anche se il ribasso dello yen e dello yuan sul dollaro ha favorito i titoli dei grandi esportatori. Poco variata Tokyo (+0,02%) insieme a Shanghai (-0,06%), ancora aperta come Hong Kong (-0,37%) e Mumbai (-1,06%). Segno meno anche per Taiwan (-0,72%) e Seul (-0,23%), poco sotto la parità Sidney (-0,09%). Positivi i futures sull'Europa e deboli negli Usa, dopo il ponte del 2 ottobre.

Oggi, oltre al calo delle vendite al dettaglio nel Regno Unito, sono attesi i prezzi alla produzione dell'industria nell'Ue e, dagli Usa, la fiducia nel settore manifatturiero, i nuovi ordini, l'occupazione e la spesa nelle costruzioni. Bene a Tokyo Subaru (+2,57%), Honda (+1,2%) e Toyota (+0,76%).