Borsa: Milano -0,6%, banche deboli

(ANSA) - MILANO, 3 SET - Il listino principale di Piazza Affari è completamente in rosso nella prima mezz'ora di scambi nonostante il calo dello spread a 165 punti e le prospettive di nascita del nuovo Governo. Come in tutte le altre piazze europee pesano infatti le vicende dei dazi e della Brexit, nel giorno in cui si tenta di bloccare a Westminster un'uscita del Regno Unito dall'Ue senza accordi. L'indice Ftse Nib cede lo 0,6% frenato da Juventus (-1,35%), Intesa Sanpaolo (-1,1%), Fineco (-1%) e Banco Bpm (-0,8%). In controtendenza solo Mps (+1,62%), mentre Unicredit (-0,2%) appare poco mossa. Il calo del greggio (Wti -0,8%) pesa su Saipem (-0,88%). Invariata Eni, deboli Enel (-0,58%) e Terna (-0,38%), prese di beneficio su Atlantia (-0,44%). Tra i titoli a media capitalizzazione contrastate Mediaset (-0,5%) alla vigilia dell'assemblea straordinaria, e Mondadori (+1,29%). Sprint di Cerved (+4%) dopo il mandato esplorativo a Mediobanca per la cessione di Cerved Credit Management Group.