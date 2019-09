Borsa: Europa in calo, Milano -0,3%

Borse europee deboli nel giorno del voto in Parlamento a Londra su una legge che impedisca l'uscita del regno Unito dall'Ue senza accordo. A parte la City (+0,02%) tutto il Continente è in calo, da Francoforte (-0,64%) a Parigi (-0,6%), da Madrid (-0,45%) a Milano (-0,3). Negativi i futures Usa nel giorno della ripresa dopo il ponte del Labor Day. Sul tavolo ci sono la guerra sui dazi e le proteste di Hong Kong, mentre domani la Fed diffonde il Beige Book sullo stato dell'economia dell'Unione. Le vendite interessano tutti i settori, dalle auto, con Renault (-0,9%), Peugeot (-0,8%) e Bmw (-0,55%), alle firme del lusso come Swatch (-2,54%), Richemont (-1,81%) e Puma (-1,55%). Deboli i bancari si salva Hsbc (+0,4%), mentre cedono Santander (-1,46%), Rbs (-0,75%), Intesa (-0,7%) e SocGen (-0,7%). Sotto pressione Iliad (-3,41%) dopo la semestrale.

STERLINA SOTTO QUOTA 1,2 DOLLARI Avvio di seduta in calo per la sterlina che, per la prima volta dal gennaio 2017, scende sotto la soglia di 1,2 dollari cedendo lo 0,6% a 1,1991. Oggi è prevista la riapertura del Parlamento che dovrà votare una legge anti no-deal sul Brexit promossa dalle opposizioni e da alcuni dissidenti Tory. Se il governo dovesse andare in minoranza il premier Borsi Johnson ha fatto sapere che tornerà alle elezioni il 14 ottobre.