Milano e Shanghai, 40 anni di business

(ANSA) - MILANO, 2 SET - I 40 anni di relazioni economiche tra Milano e Shanghai sono stati celebrati a Milano con la presentazione del distretto economico di Shanghai, considerato la nuova Manhattan d'Oriente, quello di Jing' An, che conta oltre un milione di abitanti e quasi 6.000 aziende straniere tra moda, alta cucina, life style e finanza. Il distretto si trova al centro di Shanghai, ha una superficie di 37 chilometri quadrati e ospita 81 tra le più importanti aziende al mondo e in totale 2.000 marchi di prima fascia, nel totale delle 6.000 aziende, che rappresentano oltre il 50% del fatturato. A spiegarlo è stato il governatore del distretto, Yu Yong, che ha evidenziato come sia forte l'attenzione alla tecnologia e all'ambiente, così come agli aspetti culturali, "per supportare le aziende e per vivere bene".

Per Salvatore Ferragamo, Alma scuola internazionale di cucina e Pasquale Bruni è stata l'occasione per firmare tre accordi di cooperazione col distretto.