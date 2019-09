Borsa:Europa in positivo, Milano (+0,8%)

(ANSA) - MILANO, 2 SET - Le Borse europee proseguono la seduta in terreno positivo, dopo gli indici pmi manifattura. I mercati guardano con attenzione alle vicende politiche italiane per la formazione del nuovo governo e la situazione nel Regno Unito sul fronte della Brexit. Londra (+1,3%) guida i listini del Vecchio continente, seguita da Milano (+0,8%). Bene anche Madrid (+0,3%), Parigi e Francoforte (+0,2%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro prosegue stabile a 1,0974 mentre la sterlina è scambiata a 1,2085 dollari e a 1,1025 euro.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,5%. Andamento positivo per le utility (+1,2%) ed il settore farmaceutico (+1,1%). In rialzo le Tlc (+0,7%) con Vodafone (+1,7%), Telefonica (+1,6%) e Orange (-0,9%). In controtendenza Iliad (-0,8%), nel giorno dell'accordo con Nokia per il 5G in Francia e Italia.

Avanzano le banche (+1,1%) dove si mettono in mostra Barclay (+1,3%), Bnp Paribas (+0,7%), Societe Generale (+0,5%) e Banco Santander (+0,2%).