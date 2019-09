Borsa: Europa lenta, Wall Street chiusa

(ANSA) - MILANO, 2 SET - Borse europee a rilento nel giorno in cui Wall Street è chiusa per la festa del lavoro. Rialzi di circa lo 0,1% per Parigi, Francoforte e Madrid, mentre Milano (+0,6%) appare più brillante, spinta dalle attese sul nuovo Governo, con lo spread in calo a 166 punti. Ancora meglio fa Londra (+1,27%), pur con la contrazione oltre le stime della fiducia del settore manifatturiero in agosto, alla vigilia della riapertura del Parlamento, che il premier Boris Johnson vuole far chiudere in vista della scadenza del 31 ottobre, data entro la quale con o senza accordo il Regno Unito deve salutare l'Ue.

L'ipotesi che circola è che le proteste di domenica scorsa a Londra e in altre grandi città del Regno possano riaprire il dossier sulla Brexit, costringendo Johnson alle dimissioni, per indire nuove elezioni. Sprint del farmaceutico Astrazeneca e degli assicurativi Legal & General (+1,64%) e Standard Life (+1,32%), tra i titoli che più hanno risentito dell'effetto Brexit.