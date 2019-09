Borsa: Europa apre piatta

(ANSA) - MILANO, 2 SET - Le Borse europee aprono piatte. Gli investitori restano alla finestra in attesa di avere un quadro più chiaro sul fronte della Bexit e sull'effetto dei dazi sull'economia globale. Si guarda anche agli sviluppi politici in Italia, in attesa della formazione del nuovo governo. L'euro sul dollaro resiste sotto la soglia di 1,1.

Piatte Londra (+0,01%), Parigi (+0,05%), Francoforte (+0,01%) e Madrid (-0,02%).