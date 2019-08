Borsa:Milano in rialzo,corrono Mps e Cnh

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - La Borsa di Milano gira in rialzo dopo un avvio invariato. Il Ftse Mib guadagna lo 0,4% a 21.485 punti, con gli investitori che concentrano la loro attenzione sulle consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo. In arrivo, in tarda mattinata, i dati sul Pil del secondo trimestre e quelli su inflazione e disoccupazione. Lo spread tra Btp e Bund ha avviato la seduta in rialzo a 170 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,99%.

A Piazza Affari corre Cnh (+4%), con l'ipotesi di scorporo di Iveco, ed Mps (+5%). In luce tutto il comparto dell'auto e della componentistica con Pirelli (+2,1%), Fca (+1,1%), Exor (+1%) e Brembo (+1,5%). Andamento positivo anche per Tim (+0,7%) mentre è debole Mediaset (-0,2%).

Tengono le banche con Fineco e Unicredit (+0,4%) e Intesa (+0,3%). Piatta Bper mentre sono deboli Ubi e Banco Bpm (-0,2%).