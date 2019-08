Borsa: Milano lima rialzo dopo dati Pil

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - La Borsa di Milano (+0,5%) lima il rialzo dopo i dati sull'andamento del Pil. A Piazza Affari corre il comparto delle auto con Cnh (+5%), con l'ipotesi di scorporo di Iveco, e tengono le banche con Mps (+1,5%). L'attenzione degli investitori è rivolta anche alla situazione politica in attesa della formazione del nuovo governo. Lo spread tra Btp e Bund scende a 165 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,96%.

In rialzo Fca (+1,1%), Pirelli (+2%) ed Exor (+1,2%). Bene Tim (+0,7%) mentre è in rosso Mediaset (-1,1%). Tra le banche in calo ci sono Banco Bpm (-1,1%) e Ubi (-1%).