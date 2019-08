Borsa, Milano azzera rialzo dopo Di Maio

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Piazza Affari azzera il rialzo, e gira in negativo, dopo le parole del capo politico del M5s Luigi Di Maio secondo il quale "se entreranno i nostri punti nel programma di governo si potrà partire altrimenti meglio il voto". L'indice Ftse Mib è ora in calo intorno al -0,28% mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi risale fino a quota 172 punti, con ripercussioni immediate sui bancari Banco Bpm (-2,56%), Ubi (-1,84%) ed Mps (-1,77%).