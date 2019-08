Borsa: Europa prosegue in rialzo

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Le Borse europee proseguono in rialzo, in attesa dei dati sull'inflazione e la disoccupazione nell'Eurozona. I mercati risentono positivamente del clima di distensione tra Usa e Cina sul commercio internazionale, dopo che il ministero del commercio cinese ha annunciato di non voler inasprire il confronto con ulteriori contromisure. I listini sono spinti dal rialzo del comparto dell'auto e dei tecnologici.

L'euro è stabile sul dollaro a 1,1042 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,7%. In rialzo Francoforte (+0,8%), Parigi (+0,7%), Madrid (+0,5%) e Londra (+0,4%). Nel settore delle auto (+1,2%) di mettono in mostra Daimler (+1,9%), Volkswagen (+1,4%) e Peugeot (+1%).

Andamento positivo anche per i tecnologici (+1%) con Nokia (+1%) e Logitech (+1,4%). Il prezzo del petrolio spinge i titoli del settore energia (+0,4%) dove sono in positivo Total (+0,6%) e Repsol (+1,6%).