Borsa: Europa apre in positivo

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Le Borse europee aprono in terreno positivo con gli investitori che guardano alla situazione in Argentina ed in attesa dei dati macroeconomici su inflazione e disoccupazione nell'eurozona ed il Pil dell'Italia. Sullo sfondo resta l'attesa per gli sviluppi delle trattative tra Usa e Cina sul commercio internazionale. L'euro è in lieve calo sul dollaro a 1,1045 mentre lo yuan cede altri 21 punti base sul biglietto verde a 7,087.

In avvio di seduta sono invariate Parigi (+0,02%) e Londra (+0,06%). In lieve rialzo Madrid (+0,17%) e Francoforte (+0,1%).