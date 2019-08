Cbi: Sabatini nominato vicepresidente

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Giovanni Sabatini, dg dell'Abi, è stato nominato Vice Presidente di Cbi, per affiancare Salvatore Maccarone e Liliana Fratini Passi che ricoprono i ruoli di Presidente e Direttore Generale della neo-costituita società.

Cbi, già Consorzio dal 2008 costituito e promosso dall'Abi e trasformato in società consortile per azioni dal 26 giugno scorso, serve le imprese finanziarie da oltre 20 anni nella frontiera evolutiva del mercato dei pagamenti, garantendo una risposta tempestiva alle singole richieste di servizio, anche a livello internazionale. In un contesto caratterizzato da sempre nuovo impulso innovativo, la trasformazione in CBI S.c.p.a.

consente di ampliare ulteriormente la visione strategica per rispondere con maggiore efficacia alle nuove sfide del mercato.