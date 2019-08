Borsa Milano sale ancora (+1,8%)

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Continua senza sosta il rialzo per Piazza Affari (+1,8%) nella mattina in cui Giuseppe Conte ha ricevuto l'incarico per la formazione del nuovo governo. A guadagnare sono soprattutto le banche, favorite dallo spread in calo a 163 punti, in particolar Unicredit (+3,2%), Banco Bpm (+3%) e Intesa (+2,8%).

Tra i titoli in cima al Ftse Mib Cnh (+4,3%), Tim (+3,7%) e Prysmian (+3,6%) col favore degli analisti, ma anche Poste (+2,9%).