Borsa: Milano ancora su,incaricato Conte

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Sale ancora la Borsa di Milano (+1,5%), mentre Giuseppe Conte ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono stati diffusi intanto i dati Istat sull'industria, che a giugno ha fatto segnare un calo del fatturato e degli ordini, più vistoso per l'auto (rispettivamente -6,3% e -15,9%). Intanto appare in rialzo Cnh (+3,8%) e più cauta Fca (+0,4%), con l'intero listino principale che rimane in positivo a Piazza Affari.

Resta in cima Prysmian (+3,8%), col favore degli analisti, e spingono verso l'alto Tim (+3,3%) e Poste (+1,8%). Lo spread Btp-Bund in netto calo, a 169 punti base, favorisce le banche, con rialzi per Unicredit (+2,5%), Intesa e Banco Bpm (+2,2%).