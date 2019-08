Borsa Milano +2%, scommette su Conte

La Borsa di Milano corre e arriva a segnare +2%, dopo che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a Giuseppe Conte l'incarico per formare il nuovo governo, che il premier ha accettato con riserva, annunciando l'immediato inizio delle consultazioni.

Lo spread Btp-Bund, arrivato a 160 punti base, resta basso, a 164 punti, continuando a favorire le banche, in particolare Unicredit (+3,7%), Banco Bpm (+3,5%) e Intesa (+2,9%). Bene anche Cnh (+4,3%), Tim (+3,8%) e Prysmian (+3,4%).

Successo per l'asta dei titoli di Stato. Giù, a minimi record, i rendimenti dell'asta del Tesoro di titoli di stato. In particolare il Btp a 10 anni, per 4 miliardi di euro, ha spuntato un tasso dello 0,96% con un calo di 0,6 punti rispetto alla precedente operazione. Collocati anche Btp a 5 anni da 2,25 miliardi di euro con un rendimento dello 0,32% contro lo 0,8% della precedente operazione e Ccteu per 1 miliardo allo 0,77% contro l'1,06% di luglio.