Borsa: Europa ottimista, Milano +1,9%

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Ottimiste le principali Borse europee, in attesa dei dati macro dagli Usa su Pil, prezzi, disoccupazione e case, con i future in positivo. Maglia rosa ancora Piazza Affari (+1,9%), seguita da Parigi (+1,4%), col Pil francese del secondo trimestre rivisto in rialzo, Francoforte (+1,1%), dove il tasso di disoccupazione resta stabile, ma aumentano i disoccupati, e Londra (+0,9%), dove la sterlina resta debole, a 1,22 dollari e a 1,1 euro, mentre sono state raccolte 1,2 milioni di firme contro la chiusura del Parlamento e si è dimesso il leader del partito Conservatore Scozzese.

Piatto l'oro (-0,01%), mentre cresce il greggio (wti +1%), coi petroliferi a sostenere l'indice d'area, Stoxx 600, che sale (+1,1%): guadagnano Total (+1,7%) e Eni (+1,8%). Bene anche l'industria, con rialzi per Cnh (+5,2%) e Prysmian (+3,9%), col favore degli analisti. Positive le comunicazioni, con Tim (+3,5%) e Vodafone (+2,1%), e le banche, tra cui Commerzbank (+3,5%), Unicredit (+3,1%) e Intesa (+2,2%), con lo spread a 166.