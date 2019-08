Borsa: Europa in crescita, Milano +1,9%

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Crescono ancora le principali Borse europee, in parallelo ai future e nell'attesa di dati macro dagli Usa. In testa Milano (+1,9%), seguita da Parigi (+1,3%), Francoforte (+1,1%), Londra (+1%) e Madrid (+0,9%). In rialzo (+1%) l'indice d'area, Stoxx 600, sostenuto da comunicazioni, con Tim (+3,8%), Cellnex (+2%), Vodafone (+1,8%) e banche, in particolare italiane, favorite dallo spread a 167 punti, con guadagni per Unicredit (+3,3%, Banco Bpm e Ubi (+3%), Intesa (+2,8%). Salgono Credit Agricole (+2,2%), Bnp Paribas (+2,1%), Banco Bilbao e SocGen (+2%). Positive le auto, con Volkswagen (+1,7%), Peugeot (+1,2%) e Fca (+1%). In salita energia, petroliferi in particolare, col rialzo del greggio (wti +0,5%), con Aker Bp (+3%), Eni (+1,8%), Total (+1,6%). Giù Tullow (-3,3%), con la perdita di un contratto in Uganda.