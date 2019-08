Borsa: Europa gira in positivo

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Girano in positivo, insieme ai future Usa, le principali Borse europee, dopo un'apertura in lieve calo. La migliore è Milano (+1,2%), seguita da Parigi (+0,6%), che attende i dati sul Pil, seguita da Francoforte (+0,5%), dove verranno diffusi i dati sull'indice dei prezzi al consumo, Londra (+0,4%), mentre prosegue la raccolta firme contro la sospensione del Parlamento, e Madrid (+0,3%). Piatto il prezzo del greggio (wti +0,01%). Euro stabile all'avvio di giornata, a 1,1084 dollari con una variazione di +0,05% e 0,90 sterline. In Asia lo yen passa di mano a 105,9 dollari.

L'indice d'area, Stoxx 600, sale (+0,5%), trainato da industria, auto e banche. Per il comparto automobilistico guadagnano Fca (+0,8%), Volkswagen (+0,6%), Daimler e Renault (+0,4%), Peugeot (+0,3%). Tra gli istituti di credito spiccano gli italiani, avvantaggiati dal calo dello spread Btp-Bund, a 171 punti, con rialzi per Intesa (1,9%), Unicredit(+1,4%), Caixa (+0,7%), Hsbc, Bnp Paribas, Banco Bilbao (+0,6%).