Borsa: Europa allunga il passo, Milano su dopo Conte

Allungano il passo le principali Piazze europee, anche se non quanto Milano (+1,5%), dopo il conferimento a Giuseppe Conte dell'incarico per il nuovo governo. Tra le altre è in testa Parigi (+1%), col Pil del secondo trimestre della Francia rivisto in rialzo (+0,3%), seguita da Francoforte (+0,81%), con la disoccupazione in Germania stabile, Londra (+0,78%), mentre le firme contro la chiusura del Parlamento britannico hanno raggiunto il milione.

L'indice d'area, Stoxx 600, è in crescita (+0,8%), sostenuto da industria e energia, petroliferi in particolare col greggio in rialzo (wti +0,4%), insieme ad auto e banche. Tra i petroliferi, salgono Aker Bp (+2,5%), Total (+1,4%), Eni (+1,3%), Saipem (+1,2%), Royal Dutch (+1%). Per gli automobilistici guadagnano Volkswagen (+1,5%), Renault (+1%), Peugeot e Daimler (+0,7%), più cauta Fca (+0,5%). Tra le banche spiccano le italiane, con Unicredit (+3%), Banco Bpm (+2,7%), Intesa (+2,5%), con lo spread a 163, ma anche Credit Agricole (+1,9%) e SocGen (+1,4%).