Borsa: Asia debole, con incertezza dazi

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Borse asiatiche in lieve calo con le incertezze per le trattative sui dazi tra Usa e Cina ancora sul tavolo. Giù Seul (-0,4%), piatta Tokio (-0,09%), in lieve rialzo Taiwan (+0,27%). Debole Shanghai (-0,14%), ancora aperta, come Hong Kong (-0,27%) e Mumbai (-0,73%). In leggero positivo invece Sidney (+0,1%). Penalizzati soprattutto i tecnologici e le comunicazioni.

Sono negativi i future sull'Europa e su Wall Street e in giornata dagli Usa sono in arrivo dati macroeconomici sulle vendite delle abitazioni, sulla disoccupazione, sull'indice dei prezzi e sul Pil, atteso in lieve calo. Dalla Francia sono attesi dati sul Pil, mentre da Germania e Spagna quelli sull'indice dei prezzi al consumo e dall'Italia quelli sull'industria.