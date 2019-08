Unicredit: voci su Yapi, Borsa ci crede

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Le indiscrezioni di stampa circa una possibile cessione della quota nella turca Yapi Kredi hanno mosso in tarda mattinata Unicredit al rialzo. Secondo l'agenzia Bloomberg la banca italiana e il partner turco Koc Holding stanno discutendo la riorganizzazione della joint venture di cui l'istituto guidato da Jeanne Pierre Mustier detiene il 41 per cento. Il titolo, che era in rosso, ha fatto segnare prima un passaggio in positivo dello 0,9% a 9,8 euro, poi ha accelerato e, mentre l'indice si è portato in parità, ha guadagnato l'1,79% a 9,89 euro.

Al mercato piace dunque l'idea di un riassetto delle attività in Turchia, con gli analisti che osservano come "una partecipazione diretta darebbe a Unicredit una maggiore flessibilità strategica e sarebbe più facile liberare capitali".