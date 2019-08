Porto Genova, nuovo record container +7%

(ANSA) - GENOVA, 28 AGO - Il porto di Genova segna un nuovo record nel traffico container. Nel mese di luglio ha movimentato quasi 250 mila teu, per la precisione 249.892, il 7% in più rispetto a luglio 2018. La quota più consistente riguarda il terminal Psa Genova Pra' con oltre 150 mila teu (in crescita del 10,1%), ma è cresciuto anche il Genoa Port terminal del gruppo Spinelli che è arrivato a 44 mila teu (+26,6%). Il risultato di luglio arriva dopo il record storico mensile già segnato a giugno e conferma il trend positivo degli ultimi mesi che consente al porto di recuperare il rallentamento dell'inizio dell'anno. Per la fine del 2019 le previsioni sono di un incremento del 4% rispetto al 2018, che significa chiudere l'anno con oltre 2 milioni e 700 mila teu.