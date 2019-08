Cala il clima di fiducia ad agosto

In calo ad agosto, in piena crisi di governo, il clima di fiducia dei consumatori, che passa da 113,3 a 111,9, e delle imprese, che scende da 101,2 a 98,9. Lo comunica l'Istat, spiegando che la diminuzione della fiducia dei consumatori è generalizzata ma la componente economica e quella futura registrano le flessioni più marcate passando da 129,6 a 127,8 e da 117,4 a 115,4. Per quanto riguarda le imprese, si conferma "un quadro di elevata incertezza" e, in particolare, i livelli di fiducia nella manifattura e nei servizi di mercato sono, segnala l'Istat, i più bassi da inizio anno.