Borsa: Milano giù (-0,6%), pesa Buzzi

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Piazza Affari torna a perdere dopo aver azzerato il calo a fine mattinata. L'indice Ftse Mib cede lo 0,64% a 20.858 punti nel giorno cruciale per trovare un accordo di governo tra Pd e M5s. In ulteriore calo lo spread a 172 punti, a beneficio dei bancari Unicredit (+0,6%), che studia un riassetto in Turchia, e Intesa (+0,72%), mentre Banco Bpm (-0,7%) torna in rosso. Sotto pressione anche Buzzi (-3,21%) e Atlantia (-2,59%), nel mirino del M5s per la revoca della concessione ad Autostrade. Prosegue la corsa di Leonardo (+2,2%), inserita tra i preferiti di Morgan Stanley, mentre Eni (+0,4%) e Saipem (+0,2%) risentono marginalmente del rialzo del greggio (Wti +1,4%). Deboli Fca (-0,5%) e Ferrari (-2,3%), legate alle tensioni sui dazi, mentre Mediaset (-2,18%) scivola alla vigilia dell'udienza del Tribunale sul ricorso di Vivendi (-1,19% a Parigi) per partecipare con il 9,9% all'assemblea del prossimo 4 settembre. Accelera Tim (+0,77%), azzera quasi il rialzo invece Salini Impregilo (+0,1%).