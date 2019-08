Borsa: Milano azzera calo con Unicredit

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Piazza Affari azzera il calo a fine mattinata (Ftse Mib -0,02%) in concomitanza con la chiusura del tavolo tra Pd ed M5s per la formazione del nuovo governo. In calo lo spread a 176 punti. Sul listino principale al rialzo di Leonardo (+3,7%), inserita tra i preferiti di Morgan Stanley, si aggiunge quello di Unicredit (+1,4%), girata in positivo con indiscrezioni su un riassetto delle attività in Turchia. Bene Tenaris (+1%), Eni (+0,7%), favorita dal rialzo del greggio (Wti +1,4%) insieme a Saipem (+0,4%). In rialzo tra i bancari Intesa (+1%), mentre Ubi (+0,4%) e Banco Bpm (+0,35%) girano in positivo. Contrastate Fca (+0,24%) e Ferrari (-1,35%), si appesantisce Buzzi (-3,4), insieme a Mediaset (-1,5%), alla vigilia dell'udienza del Tribunale sul ricorso di Vivendi (-0,79% a Parigi) per partecipare con il 9,9% all'assemblea del prossimo 4 settembre. Tiene Tim (+0,21%), inverte la rotta Salini Impregilo (+1,4%).