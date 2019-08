Borsa: Europa debole, Milano -0,4%

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Si confermano deboli le principali Borse europee, che scontano i timori di una Brexit senza accordo e le preoccupazioni per la guerra dei dazi tra Usa e Cina sui dazi. Francoforte (1,3%) è la peggiore preceduta da Parigi (-1%), mentre Milano e Madrid (-0,4% entrambe) ridiscendono sotto la parità e Londra è invariata. Proprio in riva al Tamigi lascia il segno l'ipotesi che il Governo possa chiedere alla Regina di interrompere i lavori del Parlamento a ridosso della Brexit, per impedire alle opposizioni di bloccare l'uscita dall'Ue senza accordo. Ne risente la sterlina britannica, che cede oltre l'1% a 1,22 dollari e a 1,1 euro, mentre sale in Borsa la catena commerciale Tesco (+1,68%), spinta dagli analisti che prevedono risultati semestrali in crescita (Ebit +18%). Corre Bp (+2%) sulla scia del rialzo del greggio e scivolano il costruttore Persimmon (-2,7%) e gli assicurativi Prudential (-2,2%) e Standard Life (-1,8%), tra i più colpiti da un'eventuale 'hard Brexit'.