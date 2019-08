Borsa: Asia cauta, Tokyo +0,11%

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Borse asiatiche caute all'indomani dello stallo sui prezzi delle case e sulla fiducia dei consumatori negli Usa. A questo si aggiungono le stime su un rallentamento del Pil in India, la terza economia del Continente. Discreta Tokyo (+0,11%), al di sotto di Taiwan (+0,45%), Seul (+0,86%) e Sidney (+0,45%). Stabile Hong Kong (-0,01%), ancora aperta insieme a Shanghai (-0,14%) e Mumbai (-0,44%), entrambe in calo. Negativi i futures sull'Europa, dopo il calo dei prezzi alle importazioni a luglio in Germania (-0,2%), dove la fiducia dei consumatori è rimasta ferma al mese precedente. L'analogo dato, insieme alla fiducia del settore manifatturiero e a quella economica in generale è atteso per l'Italia. Futures positivi invece su Wall Street, alla vigilia del Pil trimestrale negli Usa.