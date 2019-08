Accordo Toyota-Suzuki per scambio azioni

(ANSA) - Toyota e Suzuki annunciano un accordo per uno scambio di capitale azionario volto ad approfondire un'alleanza di lungo termine per la promozione della ricerca e lo sviluppo congiunto di nuove collaborazioni a livello tecnologico, tra cui le auto a guida autonoma.

Toyota acquisirà 24 milioni di azioni Suzuki, equivalenti al 4,9% del capitale azionario, per un valore di 96 miliardi di yen. Suzuki rileverà direttamente sul mercato un importo pari 48 miliardi di yen di azioni Toyota. Le acquisizioni verranno realizzate dopo l'approvazione delle autorità competenti nei vari mercati in cui operano i due gruppi.