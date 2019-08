Trentadue società rinate dopo crisi

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Sono 32 i 'Comeback Kids' italiani, le aziende che sono riuscite a completare con successo una ristrutturazione aziendale, uscendo rafforzate dopo un periodo di crisi. E' quanto emerge da una ricerca di Boston Consulting group che aggiorna il rapporto "The Italian Comeback Kids".

La ricerca ha individuato le società che, dopo un calo dell'Ebitda per almeno due anni consecutivi, sono state in grado di invertire la tendenza negativa dei profitti e tornare a una forte crescita. Sono state analizzate le performance finanziarie dal 2010 al 2017 di 200 imprese di vari settori con oltre 500 milioni di euro di fatturato (escluse banche, assicurazioni e società energetiche), da cui ha selezionato quelle con un calo della marginalità per due anni consecutivi. Le 32 aziende selezionate hanno registrato un aumento del 28% dell'Ebitda dal 2010 al 2016, rispetto al 6% della media del campione. Nella ricerca sono state selezionate alcune storie di successo come ad esempio Erg, Autogrill, Ferretti e Piazza Italia.