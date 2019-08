I mercati credono ad una possibile intesa tra M5s e Pd per la formazione del nuovo governo. Chiusura in rialzo, infatti, per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,52%, a quota 20.991 punti.

Lo spread tra il Btp e il Bund chiude in netto calo a 183 punti base dai 199 punti di ieri, tornando sui livelli del mese scorso.

Il tasso sul titolo decennale del Tesoro si attesta all'1,13%, ai minimi da settembre 2016.