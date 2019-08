Borsa: Milano sale (+1,3%), spread a 189

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Piazza Affari allunga il passo (Ftse Mib +1,3% a 20.944 punti), con lo spread a 189,5 punti e lo stallo tra forze le politiche per la soluzione della crisi di governo. In luce i bancari Bper (+2,9%), Banco Bpm (+2,55%), Mps (+2%), Unicredit (+1,5%) e Ubi (+1,2%), con Intesa (+0,74%) più cauta. Si conferma in testa al listino Saipem (+2,9%), con il greggio Wti in rialzo dell'1% a vantaggio anche di Eni (+1,4%). Giù la Juventus (-1,65%), che resta fanalino di coda tra i grandi. Accelera Fca (+1,52%), insieme al resto del comparto in Europa, con Ferrari (+2,2%) in allungo dopo le rassicurazioni del presidente Usa Donald Trump sui dazi. Segno meno per Mediaset (-1,48%) in vista dell'assemblea sul riassetto del prossimo 4 settembre.