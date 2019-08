Borsa: Milano +1,7% in attesa governo

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Continua il pomeriggio in rialzo (+1,7%) la Borsa di Milano, nelle ore decisive per la formazione di un nuovo governo. Lo spread tra Btp e Bund è sceso ulteriormente, a 183 punti, e spinge in alto le banche, con Bper (+3,5%), Banco Bpm (+3%), Unicredit e Ubi (+1,7%), Intesa (+1%).

Il listino principale è tutto in positivo, tranne la Juve (-1,5%), in calo già il giorno precedente. Tra i titoli che trainano verso l'alto il Ftse Mib ci sono i petroliferi (col rialzo del greggio (wti +0,7%) e gli energetici in generale, come Saipem e Snam (+3%), Italgas (+2,6%), Enel e Terna (+2,4%), Eni (+1,4%). Bene anche le auto, con Ferrari (+2,6%) e Fca (+1,7%). In rialzo Pirelli e Prysmian (+2,4%).