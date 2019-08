Borsa: Europa positiva, Milano +1,5%

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Sono girate tutte in positivo le principali Borse europee, in attesa dell'apertura di Wall Street e sulla scia dell'allentarsi delle tensioni sui dazi Usa-Cina.

La migliore è Milano (+1,53%), in ore decisive per il nuovo governo, seguita da Madrid (+0,96%), Francoforte (+0,93%), nonostante il calo del Pil trimestrale, Parigi (+0,69%), dove la fiducia delle imprese e dei consumatori risulta invariata, e Londra (+0,13%).

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, è positivo (+0,58%), trainato da auto, petroliferi (wti +1,4%) e banche.

Per le auto crescono Peugeot (+2,1%), Fca, Renault e Volkswagen (+1,8%). Tra i petroliferi bene Saipem (+3%), Tullow (+3,5%) e TechnipFmc (+6,5%), deciso di scorporare l'ingegneria petrolifera. Tra gli istituti di credito spiccano per i guadagni le italiane, favorite dallo spread Btp Bund a 189 punti, con Banco Bpm (+3,24%), Bper (+3,1%), Unicredit (+1,6%) e Intesa (+1%). Bene anche Nordea Bank ((+2,2%) e Royal Bank of Scotland (+1,3%).