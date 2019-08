Tesoro:29 agosto in asta Btp 5 e 10 anni

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Il 29 agosto il Tesoro metterà in asta Btp a 5 e 10 anni e Ccteu scadenza 2025 per un massimo complessivo di 7,25 miliardi di euro. In particolare sarà offerta l'undicesima tranche dei titoli a 5 anni, scadenza luglio 2024, per massimi 2,25 miliardi, il decennale con scadenza aprile 2030, per massimi 4 miliardi e la 15esima tranche del Ccteu, con scadenza gennaio 2025, per massimo 1 miliardo.