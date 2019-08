Spread Btp-Bund a 199 punti base

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi segna all'avvio della mattinata 199 punti base. In attesa del secondo round di consultazioni domani al Quirinale per la formazione di un nuovo governo, il tasso di rendimento del decennale italiano è all'1,3%.

Alle 10.00 è atteso il dato sull'Ifo di agosto, l'indice che misura la fiducia delle imprese in Germania.