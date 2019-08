Borsa: positivi Europa e future Usa

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - In rialzo le principali Borse europee, in attesa dell'apertura dei mercati Usa, dove i future sono positivi, con la distensione con la Cina sui dazi. Guadagna il petrolio (wti +1,16% a 54,85) e l'oro rallenta la sua corsa (+0,18%) a 1.528 dollari. La migliore è Milano (+1%), in attesa della formazione di un nuovo governo, con lo spread Btp Bund sotto i 199 punti, seguita da Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,4%%), dove l'indice Ifo per la fiducia delle imprese è risultato peggiore delle attese, e Madrid (+0,3%), mentre Londra è chiusa per festività. L'indice d'area del vecchio continente è piatto (-0,03%), trainato dalle banche e dalle auto. A guadagnare, tra gli istituti di credito, sono soprattutto Intesa (+2,1%), miglior titolo a Piazza Affari, Commerzbank (+2%), Ubi (+1,9%), Abn Amro (+1,6%), Bnp Paribas (+1,5%). Nel comparto automobilistico crescono Fca (+1,7%), Daimler (+1,6%) e Peugeot (+1,5%). In negativo a Milano Juventus (-4,3%) e non brilla il lusso, con Moncler (-0,9%) e Ferragamo (+0,1%).