Borsa: Milano positiva in attesa governo

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Positiva, più delle altre Borse europee, la seduta d'inizio settimana per Piazza Affari, che ha chiuso in rialzo (+0,99%) in ore decisive per le trattative in vista del nuovo governo, in vista delle consultazioni al Quirinale, che inizieranno domani pomeriggio.

L'allentarsi delle tensioni sui dazi tra Usa e Cina, insieme alle aperture del presidente Usa, Donald Trump, a un eventuale incontro col presidente iraniano, Hassan Rohani, hanno sostenuto i mercati americani e i principali europei, ma in Italia è andata meglio che altrove, soprattutto per le banche, con lo spread Btp-Bund che ha chiuso a 199 punti base. Miglior titolo del listino principale è stato Ubi (+2,1%) e sono andati bene anche Intesa (+1,9%), Unicredit e Banco Bpm (+1,4%). In positivo, come nel resto del Vecchio continente, anche le auto, con Ferrari (+2%) e Fca (+1,3%). A sostenere il Ftse Mib anche Enel (+1,7%), Pirelli e Tim (+1,4%), Tenaris (+1,3%). A pesare in negativo soprattutto la Juve (-3,9%), con Moncler e A2a (-0,4%).