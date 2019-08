Borsa: Europa rallenta con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Rallentano, al pari di Wall Street, le principali Borse europee, pur mantenendosi in positivo. La migliore resta Milano (+0,6%), con l'Italia che è in attesa della formazione di un nuovo governo, seguita da Parigi (+0,2%), Francoforte (+0,1%) e Madrid (+0,07%), mentre Londra è chiusa per festività.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, è in leggero negativo (-0,18). Restano in positivo le banche, con Intesa (+2%), Ubi (+1,7%), Commerzbank (+1,6%), SocGen (+1,1%), Unicredit (+1%), così come le auto, con Peugeot (+1,2%) e Fca (+0,7%). In ordine sparso i tecnologici, con Asml e Asm (+0,4%), Stm sulla parità e Infineon (+0,1%). Incerti gli energetici, col petrolio che recupera (wti +1% a 54,76), con Tenaris (+0,7%), Eni (+0,5%), Total (+0,4%), Royal Dutch (-0,3%). Non brilla il lusso a Piazza Affari, con Moncler in calo (-0,8%) e Ferragamo in leggero rialzo (+0,2%), mentre perde la Juve (-3,7%).