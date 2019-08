Borsa: Europa chiude positiva

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Chiusura in positivo per le principali Borse europee. Parigi e Francoforte hanno guadagnato allo stesso modo (+0,44%), rispettivamente a 5.350 punti e a 11.662 punti, seguite da Madrid (+0,4%) a 8.684 punti, mentre Londra era ferma per festività.