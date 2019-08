Borsa: Asia in profondo rosso con dazi

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Le Borse asiatiche archiviano in profondo rosso la prima seduta della settimana. Sui listini pesano le nuove tensioni tra Usa e Cina sui dazi e scontri a Hong Kong. Nemmeno l'annuncio di Donald Trump di un accordo commerciale con il Giappone a settembre è riuscito a rianimare mercati che temono un rallentamento dell'economia globale.

In netto calo Tokyo (-2,17%) con lo yen che torna a rivalutarsi sul dollaro a 105,30. A mercati ancora aperti scivola Hong Kong (-3%). In rosso anche Shanghai (-1,4%) Shenzhen (-1,1%) e Seul (-1,6%). In controtendenza Mumbai (+0,7%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Spagna l'indice sui prezzi alla produzione e dalla Germania la fiducia delle imprese. Dagli Stati Uniti previsti i dati sugli ordini dei beni durevoli e l'indice sul manifatturiero Fed Dallas.