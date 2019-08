Trump attacca Fed-Cina, Borse affondano

"La mia unica domanda è chi è il nostro peggior nemico, Jay Powell o il presidente Xi?". Lo twitta Donald Trump dopo l'intervento del presidente della Fed a Jackson Hole. "Come al solito la Fed non ha fatto nulla! E' incredibile come possano parlare senza sapere o chiedere cosa farò, qualcosa che annuncerò a breve. Abbiamo un dollaro forte e una Fed molto debole", dice ancora Trump, che rivolgendosi invece a Pechino avverte: "Il nostro paese ha perso stupidamente miliardi di dollari con la Cina su molti anni. Ci hanno rubato proprietà intellettuale. Non consentirò che succeda. Non abbiamo bisogno della Cina. Risponderò ai dazi della Cina nel pomeriggio".

Negativa la reazione delle Borse. Wall Street affonda con l'attesa risposta di Trump ai dazi della Cina: il Dow Jones perde l'1,38% a 25.9014,23 punti, il Nasdaq cede l'1,69%, mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,46%. In Europa Milano guida i cali (-1,21%), seguita da Parigi e Francoforte (entrambe -0,9%) e Londra (-0,28%).