Borsa:Europa in calo con dazi Cina a Usa

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Le Borse europee passano in rosso dopo l'annuncio che arriva da Pechino per nuovi dazi su 75 miliardi di dollari di beni 'made in Usa'. Milano (-0,9%) è la peggiore del Vecchio continente con le banche passate rapidamente in calo.

Nel Vecchio continente sono in negativo Parigi e Francoforte (-0,2%), piatta Madrid (+0,05%) mentre è in controtendenza Londra (+0,1%). In calo il settore dell'energia (-1,1%), con il prezzo del petrolio, e le banche (-0,1%).

A Piazza Affari Stm è stata sospesa in asta di volatilità mentre cedeva il 4%. Soffrono anche Pirelli (-2,7%), Fca e Cnh (-2%). Male anche i titoli legati al petrolio con Tenaris e Saipem (-2,4%) ed Eni (-1,5%).