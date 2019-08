Borsa: Milano guida cali con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Le Borse europee ampliano i cali con l'avvio negativo di Wall Street dopo l'annuncio della Cina di dazi per 75 miliardi di dollari sulle importazioni di una serie di beni made in Usa, dai semi di soia alle automobili e al petrolio. In attesa del discorso del presidente della Fed, Jerome Powell alle 16, ora italiana, all'incontro a Jackson Hole fra le montagne del Wyoming, Piazza Affari (-0,76%) guida i ribassi (-0,74%): è Stm (-3%), gruppo di semiconduttori particolarmente sensibile alle tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina, a indossare la maglia nera sul listino milanese, seguita da Saipem (-2,3%) e Cnh (-1,7%). Deboli anche Francoforte (-0,34%) e Parigi (-0,30%) mentre resiste in terreno positivo Londra (+0,14%).