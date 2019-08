Borsa: Milano (-0,4%) gira in negativo

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - La Borsa di Milano vira rapidamente in negativo con il Ftse Mib che cede lo 0,4% a 20.707 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedesco si attesta a 196 punti con il rendimento del decennale italiano all'1,31%.

A Piazza Affari contrastate le banche con Unicredit e Bper (-0,2%) e Intesa (-0,3%) mentre restano in rialzo Banco Bpm (+1%) e Ubi (+0,2%). Andamento negativo anche per i titoli legati al petrolio con Tenaris (-1,7%), Saipem (-1,5%) ed Eni (-0,5%). Piatte Tim e Mediaset.